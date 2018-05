"Er ist die Liebe meines Lebens" Nikki Bella und John Cena: Hat ihre Liebe noch eine Chance?

Im April gaben Nikki Bella (34) und John Cena (41, "The Wall") in einem gemeinsamen Statement die Auflösung ihrer Verlobung bekannt, doch jetzt keimt neue Hoffnung auf. Wie das Portal "Entertainment Tonight" berichtet, soll vor allem das Model noch keinen endgültigen Schlussstrich gezogen haben. In einem kurzen Interview sagte sie: "John ist solch ein unglaublicher Mann. Er ist wirklich die Liebe meines Lebens."