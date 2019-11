Ismaik nutzt Kennenlern-Treffen mit Pacult

Zumindest gab es ein erstes Kennenlernen zwischen Investor und Ex-Trainer. Wie Ismaik am Freitag in einem Facebook-Post erklärte, habe er das Treffen genutzt, um Pacult persönlich näher kennenzulernen und ihm "für seine jahrelangen Verdienste rund um den TSV 1860 zu danken." Schon am Montag vergangener Woche bot Ismaik dem 60-Jährigen ein Treffen an, als er ihm via Facebook zum Geburtstag gratulierte. Gesprächsthema war demnach die Zukunft der krisengebeutelten Löwen. " Auch Peter Pacult ist sehr traurig, wie der Profifußball des TSV 1860 seit vielen Jahren missbraucht wird. Ich bin sehr dankbar, dass Personen mit ihrer großartigen Vergangenheit bei den Löwen inzwischen spüren, wo die wahren Problemfelder liegen", erzählt Ismaik, der ein weiteres Treffen in nächster Zeit ankündigt. Ohnehin wolle er in den nächsten Wochen "weitere Löwen-Helden aus vergangenen Tagen treffen, um meine Sichtweise und die aktuellen Probleme beim TSV 1860 aus erster Hand näher zu erläutern."