Er hinterlässt Frau und Tochter "Airwolf"-Star Jan-Michael Vincent stirbt mit 74 Jahren

Letzte Rolle im Jahr 2002

In "Airwolf" verkörperte Vincent die Hauptfigur Stringfellow "Huckleberry" Hawke. Über die Jahre sollten noch einige Engagements folgen, mit denen er aber nicht an seinen vorherigen Erfolg anknüpfen konnte. Seinen letzten Auftritt in einem Film hatte Vincent im Jahr 2002 in "Menace".