Er hilft seinem Serien-Sohn Neue Folge "Riverdale": War das die letzte Szene von Luke Perry?

Selbst wenn sich die Verantwortlichen der Serie dazu entschließen sollten, Luke Perry nicht noch einmal in Erscheinung treten zu lassen - so bleibt er omnipräsent. Am Ende von Episode 14 wurde dem Schauspieler, der am 4. März an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben war, Tribut gezollt. Nicht bei Netflix, aber in der US-Ausgabe von "Riverdale", die beim TV-Sender The CW gezeigt wird. Produzent Aguirre-Sacasa hat angekündigt, alle restlichen Folgen von Staffel drei werden dem verstorbenen Luke Perry gewidmet.