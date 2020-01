Am Tag, als die AZ zu Besuch ist, kommt der sechsjährige Salem mit seinen Eltern in die Sprechstunde. Die Familie stammt aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Salem war drei Jahre alt, als er schwerste Verbrennungen erlitt. "Ich hatte die Streichhölzer versteckt", erzählt seine Mutter der AZ. Doch der Bub fand sie trotzdem. In einem unbeobachteten Moment zündelte er. Seine Kleidung fing Feuer, das Kind stand lichterloh in Flammen. Salems kleiner Bruder rannte panisch zur Großmutter, um Hilfe zu holen. "Er hat Salem das Leben gerettet", sagt sein Vater.