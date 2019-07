Schon seit mehreren Jahren kontrollieren Verkehrspolizisten auch routinemäßig Fahrschulautos. Am Freitag, gegen 13.15 Uhr, wurde eines in der Lindenschmittstraße gestoppt. Prompt fiel den Beamten auf, dass der Fahrschüler gerötete, glasige Augen hatte. "Ein freiwilliger Drogenschnelltest deutete auf den Konsum von Cannabis hin", sagte Polizeisprecher Deniz Bora am Montag.