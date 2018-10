"Er hatte eine Menge Fragen" Neil Patrick Harris erhielt unmoralisches Angebot von Whoppi Goldberg

Das steckt dahinter

"Sie sagte mir an meinem letzten Tag beim Dreh, dass sie in zehn Jahren Sex mit mir haben würde", erklärte Harris jetzt in der Talkshow "The View". Auch Goldberg war Gast in der Sendung. Sie hatte den Schilderungen des Sitcom-Stars nichts hinzuzufügen. "Das könnte ich gesagt haben", untermauerte sie seine Erzählung.