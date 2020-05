Er hatte 500 Schilling in der Tasche Johann Lafer war "der beste Kunde bei Burger King"

Der österreichische Koch und Buchautor Johann Lafer (62, "Essen gegen Arthrose") macht ein überraschendes Geständnis. In jungen Jahren ging er nach Berlin, wo er sich zunächst fast ausschließlich von Fast Food ernährt habe. "Meine Mutter hat mir damals 500 Schilling, also 80 DM, mitgegeben. Ich war der beste Kunde bei Burger King am Kurfürstendamm", erzählt Lafer dem MDR-Fernsehmagazin "Brisant".