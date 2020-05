Mann mit "rekordverdächtigen" 4,63 Promille

Nicht ganz so gut erging es einem 57-jährigen Mann drei Stunden später in Höllriegelskreuth. An der Endstation angekommen, konnte der S-Bahnfahrer den Betrunkenen nicht aufwecken. Er alarmierte die Bundespolizei, die wiederum den Rettungsdienst rief. Auf der Wache ergab eine Alkoholmessung einen Wert von 4,63 Promille im Atem – für die Bundespolizeiinspektion München ein "rekordverdächtiger" Wert in diesem Jahr. Mitarbeiter des Rettungsdienstes brachten den Mann schließlich in eine Klinik.