Schneider: Ohne Nübel wäre Schalke zweitklassig

Schneider erinnert nun an die Verdienste des Keepers im königsblauen Trikot, vor allem in der schwierigen vergangenen Spielzeit. "Darüber hinaus sollten alle Schalker nicht vergessen, welch überaus großen Anteil Alexander Nübel am Klassenerhalt in der vergangenen Saison hatte", meint Schneider: "Ohne Alexander Nübel würde Schalke diese Saison vielleicht in der 2. Liga spielen. Das sollten wir Schalker alle nicht vergessen."