"Er hat mich inspiriert" Arnold Schwarzenegger und Co.: Emotionale Worte auf Laudas Trauerfeier

Beerdigung im Familienkreis

Ex-Formel-Star Alain Prost (64) hielt die Lesung im Stephansdom. Musikalisch wurde die Trauerfeier von einem Ensemble untermalt, das Musikstücke wie "Amazing Grace", "Fast Car" von Tracy Chapman, John Lennons "Imagine" oder auch "Hero" der Band Family Of The Year darbot. Nach der Trauerfeier begleiteten die Formel-1-Stars Nico Rosberg (33) und Lewis Hamilton (34) den Sarg mit nach draußen. Das Begräbnis fand laut "OE24.tv" an diesem Mittwoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit im engsten Familienkreis auf einem kleineren Friedhof in Wien statt. Dort sei auch Niki Laudas Mutter begraben. Niki Lauda starb am 20. Mai im Alter von 70 Jahren.