Er hat mehrere Eisen im Feuer George R.R. Martin: Sein neues Buch "Winds Of Winter" hat Priorität

Über den Titel scheint sich Martin jedoch schon Gedanken gemacht zu haben. "Ich würde für 'The Long Night' stimmen, schreibt er in seinem Blog-Eintrag. Auch gibt der Autor eine zeitliche Einordnung der Geschichte: "Hier hat das PRE in Prequel wirklich Bedeutung, denn sie ist nicht einfach nur 90 oder ein paar Hundert Jahre vor 'Game Of Thrones' angesiedelt, sondern eher 10.000 Jahre." Es kann also damit gerechnet werden, dass Martins "Zeitalter der Helden", wie er es in seinem Buch "Das Lied von Eis und Feuer" erwähnt, Mittelpunkt der Handlungen sein wird.