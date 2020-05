Er hat jetzt zwei Millionen Follower Blutiger Einsatz: Oliver Pocher feiert Instagram-Meilenstein

Seine Follower-Zahlen auf Instagram sind in den vergangenen Wochen schon stetig nach oben gegangen, jetzt hat Comedian Oliver Pocher (42) einen neuen Meilenstein erreicht. In seiner RTL-Show "Pocher - gefährlich ehrlich!" verriet er zuvor, was er "bei den Influencern gelernt" habe: "Wenn ich es schaffe, in dieser Sendung noch auf zwei Millionen zu kommen, dann passiert was Außergewöhnliches. Dann könnt ihr was gewinnen, was ihr nirgendwo anders bekommen könnt: Blut." Und Pocher fügte hinzu: "Wenn ihr Blut sehen wollt, dann brauche ich jetzt noch knapp 20.000 Follower."