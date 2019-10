Er hat Ja gesagt "The Walking Dead"-Star Jeffrey Dean Morgan hat geheiratet

Schauspieler Jeffrey Dean Morgan (53) hatte am Wochenende gleich doppelten Grund zur Freude: Nicht nur feierte seine TV-Serie "The Walking Dead" die Premiere der zehnten Staffel, sondern er gab auch seiner langjährigen Lebensgefährtin, der "One Tree Hill"-Darstellerin Hilarie Burton (37), ganz still und heimlich das Jawort.