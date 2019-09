Er hat geheiratet Edward Snowden: So sieht sein Leben in Russland aus

Dreizimmerwohnung in Moskau

Snowden wollte von Hongkong aus über Moskau, Havanna und Caracas nach Quito, die Hauptstadt Ecuadors, fliegen. Da sein Pass annulliert worden war, konnte er aber aus Moskau nicht mehr weiterreisen und erhielt schließlich russisches Asyl. Über seinen Alltag dort berichtet er in "Permanent Record", dass er in einer von ihm gemieteten Dreizimmerwohnung in Moskau lebe. Von dort aus "beame ich mich auf Bühnen auf der ganzen Welt", um über den Schutz der Bürgerrechte im digitalen Zeitalter zu sprechen. Gelegentlich komme es zu virtuellen Meetings mit den anderen Vorstandsmitgliedern der Freedom of the Press Foundation, oder er rede mit seinem europäischen Juristenteam vom European Center for Constitutional and Human Rights. An anderen Tagen hole er sich einfach was bei Burger King, so Snowden, "und spiele Computerspiele".