Waldtrudering - Ohne Hilfe zu leisten, ließ am Samstagabend gegen 20 Uhr ein Radlfahrer einen 72-jährigen Rentner auf dem Ödenstockacher Weg hilflos am Boden liegen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Rentner mit Verdacht auf Oberschenkelhalsbruch ins Krankenhaus eingewiesen. Er hätte erfrieren können, so die Beamten.