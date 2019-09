Er ging nicht zum Arzt Ashton Kutcher bricht sich den Zeh - und Mila Kunis ist fasziniert

Das tat weh: Beim Zubettbringen seiner kleinen Tochter zeigte Ashton Kutcher (41, "Toy Boy") wahrlich körperlichen Einsatz - und brach sich dabei den Zeh. Sein Bein sei eingeschlafen, woraufhin er gestürzt sei, erklärte der Schauspieler in der US-Talkshow "Live with Kelly and Ryan": "Mein Zeh zeigte in eine andere Richtung". Auf einen Krankenhausbesuch habe er aber keine Lust gehabt. Schließlich habe er das Problem selbst behoben und sein abstehendes Körperteil eigenständig wieder geradegebogen.