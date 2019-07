Er ging nicht mehr raus So schlimm litt Robbie Williams an Platzangst

Das war der Wendepunkt

Den Wendepunkt hatte er schließlich erreicht, als er im Radio den Song "Human" von den Killers gehört hatte, wie er weiter berichtet. Mit Hilfe eines Therapeuten kämpfte er sich langsam ins öffentliche Leben zurück. Was ihn allerdings richtig zurück katapultierte, war seine Reunion mit seinen ehemaligen Kollegen von Take That. "Ich musste wieder lernen, ein Entertainer zu sein. Es war kein leichter Prozess - es war wie einen Autounfall gehabt zu haben und dann wieder das Laufen lernen zu müssen", erklärt Williams. "Hätte ich mich nicht wieder Take That angeschlossen... ich wüsste nicht, ob ich überhaupt zurückgekommen wäre."