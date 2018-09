Seinen eigenen Ausführungen zufolge leidet Christian A. offensichtlich an einer schweren, nicht näher definierten psychischen Beeinträchtigung. Er selbst spricht in diesem Zusammenhang in seiner Erklärung ganz allgemein von "Krankheit". Immerhin scheint sie so schwer zu sein, dass er seine politischen Ambitionen aufgeben muss. "Ich sehe krankheitsbedingt keine Möglichkeit mehr für eine weiterführende Arbeit in diesem Gremium und lege deshalb mit sofortiger Wirkung alle meine Ämter nieder", teilte er seinen Kollegen aus dem Gemeinderat mit.