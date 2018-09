Er gibt sein Bestes, um zu helfen NBA-Star Michael Jordan spendet zwei Millionen für Hurrikan-Opfer

Der einstige NBA-Star Michael Jordan (55) tut sein Bestes, um den Opfern des Hurrikans Florence zu helfen. Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, spendet der legendäre Basketballspieler zwei Millionen Dollar, um die Menschen, die von den Auswirkungen des Sturms betroffen sind, zu unterstützen. Jordan wolle demnach eine Million an das Amerikanische Rote Kreuz und eine weitere Million an die Stiftung For The Carolinas' Hurricane Florence Response überweisen.