Er gewann in allen Kategorien Star-Koch Anthony Bourdain posthum mit sechs Emmys geehrt

Ausgezeichnet wurden er und seine Show mit den Preisen für die beste Informationsserie, Drehbuch, Bildbearbeitung, zwei Preise für den Ton sowie der persönliche Preis für die beste Reality-Show ("Emmy for best short-form nonfiction or reality show for Anthony Bourdain: Explore Parts Unknown"). Zudem wurde seiner in vielen Dankesreden gedacht.