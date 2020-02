Er geht unter die TV-Macher Oliver Pocher: Seine neue Firma produziert das Wendler-Battle

Oliver Pocher (42, "Vollidiot") ist nicht mehr nur Komiker, Moderator, Schauspieler und Sänger, sondern nun auch TV-Produzent. Gemeinsam mit der zum Medienunternehmen Leonine gehörenden i&u TV gründete er die Produktionsfirma Pool of Brainz GmbH. Das erste Projekt: ausgerechnet die RTL-Liveshow "Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig!" am Sonntag, den 1. März um 20:15 Uhr. In Zukunft sollen Formatideen für nationale und internationale Programmanbieter aller Plattformen entwickelt und produziert werden.