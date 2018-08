Am vergangenen Samstag, gegen 6.35 Uhr, kontrollierte die Polizei den 26-Jährigen in den Grünanlagen am Maximiliansplatz. Bei der Durchsuchung fanden sie zwei Smartphones. Darauf angesprochen, sagte der Essener, dass er eines der Handys gerade in einer Bar gefunden hatte. Außerdem hätte er mit dem Geschädigten bereits Kontakt aufgenommen – er würde sein Smartphone bald abholen.