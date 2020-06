Er feiert zehnten Geburtstag Cristiano Ronaldo: Rührender Geburtstagspost für Sohn Cristiano Jr.

Cristiano Ronaldo (35) hat Geburtstagsgrüße an seinen ältesten Sohn Cristiano Ronaldo Jr. verschickt, der an diesem Mittwoch, 17. Juni, seinen zehnten Geburtstag feiert. "Ich kann nicht glauben, dass mein Junge jetzt zehn Jahre alt ist. Wie die Zeit vergeht...", schreibt der Fußballstar auf Portugiesisch zu einem Vater-Sohn-Schnappschuss, auf dem sein Sohn mit kleinen geflochtenen Zöpfen im Haar in die Kamera grinst. In den zehn Lebensjahren habe er seinen Vater immer stolz gemacht, fügt Ronaldo in seinem Instagram-Post hinzu. "Glückwunsch, mein Welpe! Ich liebe dich über alles."