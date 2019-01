Ruby O. Fees Schauspielkollege Matthias Schweighöfer (37, "Der geilste Tag") schrieb ebenfalls einen Kommentar zu ihrem Feier-Bild: "Großartige Arbeit", schwärmte er auf Englisch. Und weiter hieß es zunächst von ihm: "Love Xx Svene. But Love you the Most". Sie "liebt" Schweighöfer also "am meisten", versehen war das mit zwei Herzchen. Inzwischen lautet der Kommentar von Schweighöfer allerdings - ohne Herzchen - so: "Great Job. Best actress. Love you the most" (Dt.: "Großartige Arbeit. Beste Schauspielerin. Liebe dich am meisten").