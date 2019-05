Er feiert 75. Geburtstag George Lucas: Mister "Star Wars", Milliardär - und missverstanden?

Nur in 32 Kinos startete "Krieg der Sterne", schnell deutete sich aber ab, wie erfolgreich das Franchise werden würde. Nicht zuletzt dank eines neuen Stars namens Harrison Ford am Kino-Firmament, den Lucas für sich entdeckt hat. Der wirkte bereits bei "American Graffiti" mit und reifte durch "Star Wars" zu dem Filmhelden der 80er. Denn auch wenn seine zweite ikonische Rolle vor allem mit Regisseur Steven Spielberg in Verbindung gebracht wird, als erstes hat sich Lucas die Idee zu einem besonderen Hutträger mit Peitsche und Schlangen-Phobie ersonnen: Indiana Jones! Für alle vier Teile arbeitete Lucas am Drehbuch mit und produzierte sie auch jeweils.

Der Fan-Aufstand

Was war die Begeisterung groß, als kurz vor dem Millennium eine brandneue "Star Wars"-Trilogie angekündigt wurde, bei der erneut Lucas die Geschicke lenken und die Vorgeschichte von Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi und Konsorten erzählen würde. Wo das junge Publikum hellauf begeistert war und sich eine brandneue Generation an Fans entwickelte, fielen Anhänger früherer oder gar erster Stunde dagegen reihenweise vom Jedi-Glauben ab. Zu kindlich, zu plump, zu dümmlich sei "Die dunkle Bedrohung", befanden viele. Und dann noch das nervige Kind und diese Midi-Chlorianer! Auch die beiden Nachfolger der Prequel-Trilogie versöhnten manch einen Fan nicht.

Ob sich Lucas deswegen im Oktober 2012 dazu entschied, seine Filmgruppe Lucasfilm an Disney zu verkaufen? Nun, die vier Milliarden US-Dollar, die er dafür einsackte, werden diese Entscheidung nicht schwerer gemacht haben, wohl aber sein Bankkonto. Der Rest ist bekannt - die dritte, von Disney produzierte Trilogie feiert im kommenden Dezember (19.) ihren Abschluss mit "Der Aufstieg Skywalkers".

Ein Menschenfreund

Obwohl er quasi sein gesamtes Leben im Rampenlicht verbracht hat, ist Lucas diese Aufmerksamkeit überhaupt nicht recht. Am liebsten verbringt er seine Zeit auf seiner üppigen Skywalker-Ranch, sogar aus der der Directors- und Writers-Guild sowie der Motion Picture Association of America ist er ausgetreten. Stattdessen betätigt er sich gerne als Philanthrop, hat etwa wie Bill Gates und Waaren Buffett versprochen, stets mehr als die Hälfte seines Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden. Genug für einen angenehmen Lebensabend bleibt ihm allemal.