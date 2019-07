Er erwirkt einstweilige Verfügung Channing Tatum: Einbrecherin wohnte zehn Tage lang in seinem Haus

Channing Tatum (39, "Jupiter Ascending") hat eine einstweilige Verfügung gegen eine Frau erwirkt, die in eines seiner Häuser in Hollywood eingebrochen und zehn Tage lang dort gewohnt haben soll. Das berichtet das US-Nachrichtenportal "The Blast". Am Dienstag habe der Schauspieler Beweisdokumente bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht.