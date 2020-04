Auf die Senioren hat es nun Michael Piazolo (FW) abgesehen, wie sein Schreiben belegt, das der AZ vorliegt. Darin will er auch 70-jährigen Pensionisten die Rückkehr in den Schulalltag schmackhaft machen. So eilig hatte es der Kultusminister mit seinem Brief offenbar, dass nach AZ-Informationen sogar versehentlich ehemalige Lehrer angeschrieben wurden, die bereits verstorben sind.