Er erlag seinem Krebsleiden Weggefährten trauern um "Rosenheim-Cop" Joseph Hannesschläger

Joseph Hannesschläger (1962-2020) litt an einem neuroendokrinen Tumor. Nun ist der "Die Rosenheim-Cops"-Star im Alter von 57 Jahren gestorben. Weggefährten trauern um den Schauspieler, der in der Serie fast 20 Jahre lang Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer spielte. Sein Kollege Markus Böker (53) nahm in den sozialen Medien Abschied. Drei Jahre lang verkörperte er zwischen 2002 und 2005 neben Hannesschläger Kriminalhauptkommissar Urlich Satori. "Mein lieber Joseph. Alles Gute auf Deinem Weg in den weiß/blauen Himmel", schrieb Böker auf Instagram.