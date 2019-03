"Er erfüllte das Set mit Liebe" "Riverdale" verabschiedet sich von Luke Perry

Die Welt trauert um Luke Perry (1966-2019). Der Schauspieler, der mit der TV-Serie "Beverly Hills, 90210" seinen großen Durchbruch gefeiert hatte, ist am Montag an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Zuletzt war er in der US-Serie "Riverdale" zu sehen, in der er die Rolle des Fred Andrews übernahm, dem Vater von Hauptcharakter Archie. Wie es nach seinem Tod mit seiner Serienrolle weitergeht, ist bislang nicht bekannt. Ein erstes Statement der Produzenten sowie von The CW und Warner Bros. TV gibt es dennoch.