Er drohte Ivanka Trump Secret Service ermittelte gegen Eminem

Das Interesse des Secret Service richte sich demnach unter anderem auf Worte seines Raps "Framed" (2017). Eminem beschreibt in dem Song ein Szenario, in dem Ivanka Trump (37), die Tochter des US-Präsidenten, in seinem Kofferraum eingesperrt ist. Er fühle sich "verantwortlich für die dumme kleine Blondine", die "in einem Teich gelandet" sei. Ein Mitarbeiter der Promiseite "TMZ" habe sich daraufhin an den Secret Service gewandt, wie es weiter in den Dokumenten heißt.