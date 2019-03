Er dementiert alle Vorwürfe Furioses Interview: R. Kelly äußert sich zu Missbrauchsvorwürfen

Gayle King konfrontierte ihn damit, dass sich mehrere Frauen in der Öffentlichkeit geäußert hätten, deren Aussage zufolge R. Kelly sie "emotional, körperlich und verbal" missbraucht habe. "Das stimmt nicht", stritt der 52-Jährige sofort ab. "Wie blöd wäre ich, sowas zu tun?", sagte er im Hinblick auf seine Vergangenheit. Im Jahr 2010 war R. Kelly in einem Prozess wegen des Vorwurfs, er habe Kinderpornografie hergestellt, freigesprochen worden. "Die Leute gehen in meine Vergangenheit zurück und versuchen, all das Zeug von damals mit meinem heutigen Fall zu verknüpfen."