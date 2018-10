Er darf sich ihr nicht nähern Kendall Jenner erwirkt einstweilige Verfügung gegen Stalker

Eine Sorge weniger für Kendall Jenner (22, "Keeping Up With the Kardashians"). Das junge Model hat nun vor Gericht eine einstweilige Verfügung gegen einen offenbar hartnäckigen Stalker erwirkt. Ihr Anwalt habe der "New York Post" bestätigt, dass der Mann sich Jenner und deren Zuhause nicht mehr nähern dürfe. Er müsse zu jeder Zeit mindestens einen Abstand von rund 90 Metern einhalten.