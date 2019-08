Er bricht sein Schweigen Liam Hemsworth wünscht seiner Miley "Gesundheit und Glück"

Die Trennung von Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (29, "12 Strong") nach nur rund neun Monaten Ehe hat die Fans der beiden Stars eiskalt erwischt. Erstmals, seit am vergangenen Wochenende Berichte über das Liebesaus die Runde machten, hat sich nun der Australier zu Wort gemeldet. Via Instagram bestätigte der Mime noch einmal, dass er sich in der Tat von Cyrus getrennt hat, schreibt aber auch: "Ich wünsche ihr Gesundheit und Glück auf ihrem weiteren Weg."