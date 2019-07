Er bleibt in Untersuchungshaft ASAP Rocky: Ermittlungen gegen angebliches Opfer eingestellt

Welche Auswirkungen diese Entwicklung auf die Untersuchungshaft und einen möglichen Prozess gegen ASAP Rocky haben wird, ist momentan nicht klar. Der US-Amerikaner ist am 3. Juli in Schweden festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, nach einem Konzert in Stockholm in eine handgreifliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen zu sein, von der es auch ein Video geben soll, das "TMZ" veröffentlichte. ASAP Rocky dagegen behauptete mit einem Video auf seinem Instagram-Account, er habe sich gewehrt, nachdem ihm "ein paar Drogenabhängige" über vier Blocks gefolgt wären und Frauen belästigt hätten.