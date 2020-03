Er bleibt bis zum Finale Dieter Bohlen: Deshalb passt Florian Silbereisen so gut zu "DSDS"

50 Prozent der Kandidaten, die gerade bei "DSDS" sind, singen deutsche Schlager, so Bohlen weiter: "Florian kennt sich da mega aus in dem Bereich." Ab Samstag, den 21. März (20:15 Uhr) wird Silbereisen bis zum großen Live-Finale am 4. April 2020 in der Jury neben Bohlen, Pietro Lombardi (27) und Oana Nechiti (32) die Sänger und Sängerinnen bewerten. Der Moderator und "Traumschiff"-Kapitän übernimmt für Xavier Naidoo (48), der vergangene Woche wegen eines Skandal-Videos als Juror gefeuert worden war.