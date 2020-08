Er bleibt aber in Selbstisolation Usain Bolt: Corona-Test bislang nicht positiv

"Guten Morgen allerseits. Ich bin gerade aufgewacht und wie jeder andere habe ich meine Social-Media-Kanäle gecheckt. Dort heißt es, ich wäre positiv auf Corona getestet worden", so Bolt in einem kurzen Video. Allerdings habe er erst am Samstag (22. August) einen Test gemacht und warte noch "auf die Bestätigung". Er zeige keine Symptome.