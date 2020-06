Er bezieht seine Kinder mit ein Ashton Kutcher gibt bewegendes "Black Lives Matter"-Statement ab

Ashton Kutcher (42, "Two and a Half Men") bezieht Stellung. Nachdem er von Twitter-Nutzern darauf hingewiesen wurde, dass nicht nur das Leben Schwarzer zähle ("Black Lives Matter"), sondern ein jedes Leben von Bedeutung sei ("All Lives Matter"), erklärte er nun in einem bewegenden Video, worum es ihm bei seiner "Blackout Tuesday"-Teilnahme wirklich ging. Am Dienstag (2. Juni) hatte der Hollywood-Star wie so viele andere auch mit einem schwarzen Bild in den sozialen Netzwerken ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt.