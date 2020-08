Er behält seine Maske Cro: Sein Zuhause ist derzeit Bali und nicht Deutschland

Masken-Rapper Cro (30) hat sich eindrucksvoll mit seiner Single "Fall Auf" vor wenigen Tagen zurückgemeldet. Jetzt gab Carlo Waibel, so sein bürgerlicher Name, ein Interview und sprach in dem Podcast "Hyped Radio" auf Apple Music über seine derzeitige Zeit auf Bali und gab einen Ausblick auf die kommenden Wochen und Monate. Außerdem verriet Cro: Eine Maske wird weiterhin sein Gesicht verhüllen.