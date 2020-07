Er befindet sich im Krankenhaus Bollywood-Megastar Amitabh Bachchan mit Coronavirus infiziert

Bollywood-Megastar Amitabh Bachchan (77, "In guten wie in schweren Tagen") hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das hat er auf Twitter mitgeteilt. Er sei positiv auf eine Infektion getestet worden und befinde sich nun in einem Krankenhaus, erklärt er. Auch seine Familie und Angestellte hätten sich testen lassen, man warte aber noch auf die Ergebnisse.