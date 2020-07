Er bedankt sich via Twitter Ryan Reynolds: Vermisster Teddy ist wieder aufgetaucht

"Danke an alle, die mitgesucht haben. An die Person, die den Teddy mitgenommen hat: Danke fürs Aufpassen. Vancouver ist toll", twitterte der Schauspieler und veröffentlichte ein Bild der jungen Frau, die überglücklich ihren Bären wieder in den Händen hält. "Vancouver: $5.000 für denjenigen, der diesen Bären an Mara zurückgibt. Es werden keine Fragen gestellt. Ich denke, wir alle wollen, dass dieser Bär nach Hause kommt", hatte Reynolds am Wochenende in seinem Tweet versprochen.