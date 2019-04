Musik zu laut - keine Rücksicht? Jugendliche schlagen zu

Der Münchner war war am 20. Februar gegen 17 Uhr in dem Bus unterwegs. In diesem saßen auch drei ihm unbekannte Jugendliche, die Musik hörten. Als der 48-Jährige sie bat, die Musik leiser zu machen, eskalierte die Situation plötzlich. Der Mann wurde von einem der drei bespuckt und mehrfach ins Gesicht geschlagen. Die Begleiter standen dabei.