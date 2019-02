Er äußert sich zu Bryan Singer Rami Malek: Voller Lob für seine Freundin Lucy Boynton

"Ich bekomme so viel Liebe dafür, ich hatte so viele Takes. Aber dann gibt es im Vergleich dazu Leute, die ihren Jobs in nur wenigen Aufnahmen erledigen können. Schauspieler wie Lucy Boynton, wenn ich ihr in die Augen blickte, dachte ich: ,Oh, ich muss gar nicht schauspielern. Ich muss einfach gar nichts machen.'" Dem fügte er noch hinzu, dass ihre Darstellung der Mary Austin, Freddie Mercurys ehemalige Verlobte, "so subtil" und "so voll und reich" sei.