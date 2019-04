Epische Momente "Game of Thrones": Neue Teaser zu Staffel 8 veröffentlicht

Doch HBO hat noch einen zweiten Teaser veröffentlicht: In "Together" (deutsch: Zusammen) sagt Tyrion Lennister in der ersten Szene: "Wir müssen zusammen kämpfen oder sterben." Westeros muss vereint in den Krieg ziehen: die Helden stehen zusammen und machen sich gemeinsam auf den Weg gegen die Weißen Wanderer. Außerdem sieht man Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) und Jon Schnee gemeinsam mit ihren Truppen in die Schlacht reiten. Ebenfalls in dem Kurz-Clip zu entdecken: Sandor Clegane (Rory McCann) mit furchtverzerrtem Gesicht und Beric Dondarrion (Richard Dormer) mit seinem Flammenschwert.