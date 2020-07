Lehel - Der Bau soll wie Lichtfunken wirken. "Sparks of Light" nennt der New Yorker Star-Architekt Daniel Libeskind seinen Entwurf für eine zweite Münchner Synagoge. "Wir wollen kein Fremdkörper sein, sondern ein Treffpunkt und ein Kristallisationspunkt", sagt Projektleiter Stefan Blach vom Studio Libeskind in der Stadtgestaltungskommission. Aus New York zugeschaltet stellt Stefan Blach der Kommission den spektakulären Entwurf für das Lehel vor.