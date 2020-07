Entwurf von Christian Peschke Felix Neureuther versteigert einzigartige Büste bei "Bares für Rares"

Am Mittwochabend sendete das ZDF seine Trödlershow "Bares für Rares" vom Schloss Drachenfels in Königswinter. Mit dabei war diesmal ein prominenter Gast: Felix Neureuther (36). Der ehemalige Skiprofi hatte ein einzigartige Büste eines verstorbenen Bildhauers dabei. Der Preis, den Neureuther damit erzielte, war höher als die Schätzung des ZDF-Experten. Vom Erlös will er Kinder mit Sportbekleidung ausstatten.