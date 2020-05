Müller über Umweltschutz: "Brauchen ein grundsätzliches Umdenken"

Entwicklungshilfe findet auch in Militärregimen wie etwa Ägypten statt, wo in der Assuan-Wüste ein riesiger Solarpark entsteht. Heiligt der gute Zweck jeden Machthaber?

Nein, natürlich nicht. Unsere Aufgabe ist es, die Entwicklungsmaßnahmen gezielt und effizient umzusetzen. Deswegen habe ich vor wenigen Wochen unser Reformkonzept "BMZ 2030" vorgestellt. Wir fordern von unseren Partnerländern noch stärker als bisher messbare Fortschritte bei guter Regierungsführung, der Einhaltung der Menschenrechte und im Kampf gegen die Korruption. Dies sprechen wir auch gegenüber der ägyptischen Regierung klar an. Ein Erfolg ist, dass das restriktive Gesetz zur Zivilgesellschaft reformiert wurde. Wir investieren hauptsächlich in Wasser, einem Zankapfel in der Region, den Aufbau Erneuerbarer Energien und den Ausbau der beruflichen Bildung für Millionen junge Ägypter.

Ihr Ministerium unterstützt auch Umweltschutzprojekte im Amazonasgebiet. Seit Corona in Brasilien wütet, hat sich die Abholzung dort verdoppelt. Wie reagieren Sie?

Wir brauchen ein grundsätzliches Umdenken. Die Regenwälder sind die Lunge unseres Planeten. Wer das Klima schützen will, muss in den Erhalt der Regenwälder investieren, nicht nur in Brasilien, sondern auch in Indonesien oder dem Kongobecken. Die Situation in Brasilien ist nicht zufriedenstellend. Wir sollten aber nicht ideologisch an die Sache herangehen, sondern lösungsorientiert. Sonst ist weder den Indigenen in Brasilien noch den Regenwäldern geholfen. Ich bin mit der brasilianischen Regierung weiter im Gespräch. Und jetzt,, mitten in der Corona-Krise, unterstützen wir die Indigenen im Amazonasgebiet bei der Bekämpfung von Covid-19. So bilden wir medizinisches Personal aus, liefern Schutzausrüstung und Hygienematerial und verteilen Informationsmaterial in indigenen Sprachen.

"In Südafrika bauen wir ein Behelfskrankenhaus mit 4.000 Betten"

Welche Folgen hat Corona in den Entwicklungs- und Schwellenländern?

Das Virus erreicht die Entwicklungsländer mit einer Verzögerung von drei Monaten. Neben der Gesundheitskrise führt die Pandemie bereits zu einer dramatischen Hunger- und Wirtschaftskrise: 100 Milliarden Dollar Kapital wurden in kurzer Zeit abgezogen. Globale Lieferketten brechen zusammen. Millionen Menschen haben so ihre Jobs verloren. Ohne Kurzarbeitergeld und Grundsicherung stehen sie buchstäblich vor dem Nichts. Viele Länder stehen kurz vor dem Staatsbankrott. Wie der Libanon, der 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen hat. Das heißt: kein Geld für Ärzte, Lehrer oder Polizisten. Terroristen nutzen die Krise für vermehrte Anschläge aus – vor allem in der Sahelzone. Das klare Ziel ist, Regierungen zu stürzen. Schon jetzt gibt es Unruhen und Flüchtlingsbewegungen. Deswegen habe ich unmittelbar mit einem Corona-Sofortprogramm reagiert.

Sie fordern für das Sofortprogramm weitere drei Milliarden, um die weltweiten Folgen von Covid-19 abzufedern. Wie ist der Stand der Dinge?

Als Erstes haben wir im eigenen Haushalt Projekte umgesteuert und setzen so über eine Milliarde Euro zur Pandemiebekämpfung, Ernährungssicherung und Sicherung von Arbeitsplätzen ein. Im Irak bauen wir beispielsweise sechs Behelfskrankenhäuser für 14.000 Patienten. Damit verdoppeln wir auch die intensivmedizinischen Kapazitäten im Land. Und in Äthiopien sind Zehntausende Näherinnen arbeitslos, da Aufträge auch aus Europa storniert wurden. Unsere Experten helfen jetzt, die Produktion auf Schutzmasken umzustellen. So bleiben die Näherinnen in Arbeit und es gibt 5 Millionen neue Schutzmasken. In Südafrika bauen wir mit VW eine Fabrik in ein Behelfskrankenhaus um und schaffen so 4.000 Krankenhausbetten und 800 Beatmungsgeräte. Das wird aber nicht reichen, um die dramatischen Folgen der Krise abzumildern. Deshalb haben wir zusammen mit Hilfsorganisationen einen weiteren Sofortbedarf von drei Milliarden Euro ermittelt. Der Finanzminister prüft derzeit unsere Vorschläge. Ich bin optimistisch.

Die EU-Kommission hat einen Plan vorgestellt, um Europas Wirtschaft wiederzubeleben. Hat die EU auch die globale Krise ausreichend im Blick.

Bisher hat Brüssel noch keinen zusätzlichen Euro zur Bekämpfung der Corona-Krise in Entwicklungsländern investiert. Auch die aktuellen Vorschläge richten sich nur nach innen. Das 750-Milliarden-Programm der EU muss dringend eine Nothilfe-Komponente für unsere Nachbarregionen in Afrika und zur Stabilisierung der Flüchtlingsgebiete um Syrien enthalten. Auch Brüssel muss klar sein: Die Corona-Krise besiegen wir nur weltweit oder gar nicht.

