AZ: Herr Müller, Sie waren beim deutsch-afrikanischen Wirtschaftsgipfel in Ghana. Welche Rolle spielen deutsche Unternehmen in Afrika? Welche Chancen bietet Afrika?

GERD MÜLLER: Afrika ist der Chancen- und Wachstumskontinent von Morgen, der nur einen Steinwurf von Europa entfernt liegt. In den kommenden zehn Jahren wird dort so viel gebaut werden wie in den vergangenen 100 Jahren in Europa. Sechs der zehn am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften sind in Afrika. Länder wie Äthiopien, Elfenbeinküste oder Ghana haben ein Wirtschaftswachstum von sieben Prozent. In Äthiopien reformiert der junge Regierungschef Abiy Ahmed sein Land gerade in einem atemberaubenden Tempo und baut das Land in Richtung Marktwirtschaft um. Ein Land mit 100 Millionen Menschen, der dreifachen Größe Deutschlands. Der Handel Deutschlands mit Ghana ist 2018 deutlich gestiegen, auf 600 Millionen Euro. Es tut sich also eine Menge. Deswegen sage ich: Auf nach Afrika! Wir sollten die Marktchancen nicht Chinesen, Indern, oder Russen überlassen. 10.000 chinesische Firmen machen bereits gute Geschäfte. Aus Deutschland sind bislang aber nur 1.000 Firmen in Afrika. In Ghana gerade einmal 80. Das will ich ändern.