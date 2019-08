München - Als Hilfsorganisation sind wir frei von konfessionellen oder parteipolitischen Bestrebungen. Wir konzentrieren uns auf das primäre Ziel, bei Rückkehr und Wiederaufbau zu helfen, um den Menschen in Syrien wieder eine Perspektive zu geben." So formuliert der Verein "Alternative Help Association" (AHA) oder "Alternative Hilfe" sein Selbstverständnis.