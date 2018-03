Entwickler arbeiten an Lösung Massive Störung beim Messenger-Dienst "Telegram"

User des beliebten Messenger-Dienstes "Telegram" hatten am Donnerstag mehrere Stunden mit massiven Ausfällen zu kämpfen. Wie das Unternehmen via Twitter bekannt gab, erstreckten sich die Verbindungsprobleme auf ganz Europa, den Mittleren Osten und Russland. Die Entwickler bekamen nach einigen Stunden das Problem in weiten Teilen wieder in den Griff. In Deutschland, dem Iran und den GUS-Ländern bestanden die Ausfälle allerdings länger als in anderen Teilen Europas.